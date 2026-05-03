Бавария сравнялась с достижением Байера
Бавария смогла повторить рекорд Бундеслиги, установленный Байером в сезоне-1999/00.
Мюнхенский клуб набрал 29 очков в текущем сезоне Бундеслиги, уступая по ходу матчей, включая и последний матч чемпионата Германии, который завершился вничью с Хайденхаймом.
29 – Der FC Bayern München holte 29 Punkte nach Rückständen in dieser Bundesliga-Saison, das ist eingestellter Rekord in einer BL-Spielzeit (mit Bayer 04 Leverkusen in der Saison 1999/00). Finish. #FCBFCH @FCBayern pic.twitter.com/KLjwnjLJbd— OptaFranz (@OptaFranz) May 2, 2026
Подопечные Венсана Компани сумели отыграться на 10-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Майкла Олисе, тем самым матч закончился со счётом 3:3.
Добавим, что Бавария уже гарантировала себе титул чемпиона Бундеслиги, в активе команды 83 очка.
Тем временем и Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам.
