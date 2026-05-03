iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария сравнялась с достижением Байера

Мюнхенский клуб повторил необычное достижение в сезоне.
Сегодня, 09:32       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Баварии / Getty Images
Игроки Баварии / Getty Images

Бавария смогла повторить рекорд Бундеслиги, установленный Байером в сезоне-1999/00.

Мюнхенский клуб набрал 29 очков в текущем сезоне Бундеслиги, уступая по ходу матчей, включая и последний матч чемпионата Германии, который завершился вничью с Хайденхаймом.

Подопечные Венсана Компани сумели отыграться на 10-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Майкла Олисе, тем самым матч закончился со счётом 3:3.

Добавим, что Бавария уже гарантировала себе титул чемпиона Бундеслиги, в активе команды 83 очка.

Тем временем и  Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

Статьи по теме

ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ
Лучше Джеррарда. Лидер Баварии побил рекорд 2008 года Лучше Джеррарда. Лидер Баварии побил рекорд 2008 года
Нойер вместе с Баварией установил редкий антирекорд Лиги чемпионов Нойер вместе с Баварией установил редкий антирекорд Лиги чемпионов
ПСЖ - Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи стал первым финалистом
просмотров
Футбол сегодня: Юнайтед против Ливерпуля, Реал встретится с Эспаньолом, также матчи УПЛ, Серии А и Бундеслиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Теннис11:32
Костюк выиграла "тысячник" в Мадриде и установила возрастной рекорд
НБА10:53
Селтикс впервые за 79 лет упустили серию с 3-1
Европа10:30
Ювентус нацелился на аргентинского новичка Реала
Формула 109:54
Хаджара могут дисквалифицировать на Гран-при Майами
Европа09:32
Бавария сравнялась с достижением Байера
Европа09:12
Легенда Ювентуса вышел в старте впервые за 3 года
НХЛ08:49
Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию
НБА08:34
Плей-офф НБА: Филадельфия обыграла Бостон в 7-м матче серии и прошла дальше
НБА08:32
Плей-офф НБА: Филадельфия оказалась сильнее Бостона
Европа08:19
Оценка Трубина против Фамаликау
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK