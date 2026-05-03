Селтикс впервые за 79 лет упустили серию с 3-1

Сиксерс прерывают обе серии 32-0 и 0-18.
Сегодня, 10:53       Автор: Валентина Чорноштан
Джоэл Эмбиид и Джейлен Браун / Getty Images
В ночь на 2 мая Бостон проиграл седьмую игру серии плей-офф НБА, тем самым они ухудшили свою статистику 32-0, которая держалась на протяжении всей истории франшизы.

Добавим, что Филадельфия смогла выиграть седьмой матч серии первого раунда со счётом 109:100, отыгравшись у Селтикс со счёта 1-3.

До этой игры бостонцы имели серию 32-0 в постсезоне за 79-летнюю историю, когда вели в серии 3-1, тем временем Сиксерс имели 0-18, когда уступали в серии 1-3.

Теперь Филадельфия - первая команда с 2003 года, которая прошла во второй раунд после того, как стартовый этап плей-офф был расширен до формата до четырёх побед.

К слову, звезда Лейкерс остаётся вне игры перед серией с Оклахома-Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Филадельфия 76ерс

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
