Селтикс впервые за 79 лет упустили серию с 3-1
В ночь на 2 мая Бостон проиграл седьмую игру серии плей-офф НБА, тем самым они ухудшили свою статистику 32-0, которая держалась на протяжении всей истории франшизы.
Добавим, что Филадельфия смогла выиграть седьмой матч серии первого раунда со счётом 109:100, отыгравшись у Селтикс со счёта 1-3.
This is the first team in Boston Celtics franchise history to blow a 3-1 series lead… in its 79 year history.— Legion Hoops (@LegionHoops) May 3, 2026
Insane.
До этой игры бостонцы имели серию 32-0 в постсезоне за 79-летнюю историю, когда вели в серии 3-1, тем временем Сиксерс имели 0-18, когда уступали в серии 1-3.
Prior to tonight, the Celtics were 32-0 in series with a 3-1 lead, the most wins without a loss in NBA history! 😳— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 3, 2026
The 76ers were 0-18 when trailing a series 3-1, the most losses without a win in NBA history 😱 pic.twitter.com/2Yhc8JcBfL
Теперь Филадельфия - первая команда с 2003 года, которая прошла во второй раунд после того, как стартовый этап плей-офф был расширен до формата до четырёх побед.
