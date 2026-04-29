Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА

Обошёл легенд франшизы по результативности до 29 лет.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Джейсон Тейтум / Getty Images

Джейсон Тейтум сумел побить рекорды Коби Брайанта и Кевина Дюранта в матче против Филадельфии

В 5-м матче постсезона НБА форвард Бостона набрал 24 очка и 18 подборов, и теперь у него 3056 очков в активе.

Тем самым он поднялся на вторую позицию в истории НБА по результативности до 29 лет.

Вследствие этого он опередил Коби Брайанта (3053) и Кевина Дюранта (3048). Впереди лишь Леброн Джеймс с 3871 очком в таком возрасте.

Однако, несмотря на такую результативность Джейсона, Селтикс повторил антирекорд 70-летней давности.

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

