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Баскетбол

Браун – главная трансферная цель трёх клубов

Хьюстон, Атланта и Портленд претендуют на звезду Бостона.
Сегодня, 11:12       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Джейлен Браун оказался в списке интересов сразу нескольких клубов НБА.

По данным инсайдера Марка Стейна, за форварда Бостона следят Хьюстон, Атланта и Портленд.

Однако его крупный контракт осложняет возможные переговоры, ведь игрок за три ближайших сезона может получить 183 млн долларов.

Напомним, что в сезоне‑2025/26 Браун провёл лучший сезон в своей карьере, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи за матч.

Тем временем Бостон включился в гонку за Адетокумбо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейлен Браун

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