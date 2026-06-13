Бостон включился в гонку за Адетокумбо

Селтикс могут обменять Брауна и всех звезд ради грека.

Бостон проявляет серьезный интерес к лидеру Милуоки Яннису Адетокумбо.

По информации журналиста Кевина О’Коннора, Селтикс заинтересован в греческом баскетболисте и готов обменять практически любого игрока состава.

Однако в составе "кельтов" есть один игрок, который всё так же остается неприкосновенным, и это Джейсон Тейтум.

Добавим, что главным кандидатом на Янниса считается Майами Хит. Также в СМИ Адетокумбо приписывали обмен в Миннесоту.

К слову, Сперс побил рекорд Кливленда по трёхочковым.

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