iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Бостон включился в гонку за Адетокумбо

Селтикс могут обменять Брауна и всех звезд ради грека.
Сегодня, 08:21       Автор: Валентина Чорноштан
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Бостон проявляет серьезный интерес к лидеру Милуоки Яннису Адетокумбо.

По информации  журналиста Кевина О’Коннора, Селтикс заинтересован в греческом баскетболисте и готов обменять практически любого игрока состава.

Однако в составе "кельтов" есть один игрок, который всё так же остается неприкосновенным, и это Джейсон Тейтум.

Добавим, что главным кандидатом на Янниса считается Майами Хит. Также в СМИ Адетокумбо приписывали обмен в Миннесоту.

К слову, Сперс побил рекорд Кливленда по трёхочковым.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Яннис Адетокумбо

Статьи по теме

Инсайдер раскрыл детали будущего Адетокумбо Инсайдер раскрыл детали будущего Адетокумбо
Фил Пресси оценил прогресс Максима Шульги Фил Пресси оценил прогресс Максима Шульги
Селтикс впервые за 79 лет упустили серию с 3-1 Селтикс впервые за 79 лет упустили серию с 3-1
Бостон потерял своего лидера. Выход во второй раунд теперь под угрозой Бостон потерял своего лидера. Выход во второй раунд теперь под угрозой

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Бразилии и Турции в рамках ЧМ
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа10:47
Экс-хавбек Реала близок к уходу из футбола
Бокс10:12
Усик встретился с Трампом
Бокс09:48
Кабайел привлёк легенду бокса, чтобы тот заставил Усика выйти на ринг
ЧМ-202609:21
Сборную Англии обокрали в США
Формула 108:55
Гран-при Испании: Норрис первый после второй практики
ЧМ-202608:47
Стало известно, сыграет ли Неймар против Марокко
ЧМ-202608:40
ЧМ-2026: Анонс дня — Катар против Швейцарии, Бразилия – Марокко, Гаити – Шотландия
НБА08:21
Бостон включился в гонку за Адетокумбо
ЧМ-202607:56
Лидер сборной США выбыл из-за травмы
ЧМ-202607:37
ЧМ-2026: Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной, США переиграла Парагвай
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK