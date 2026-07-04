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Баскетбол

Хорнетс отказали Бостону в мега-сделке

Хотели слишком много за Брауна.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Бостон вел переговоры о возможном обмене Джейлена Брауна с Шарлотт, сообщает инсайдер Бретт Сигел.

По имеющейся информации, Селтикс хотели получить Брэндона Миллера и более трёх пиков первого раунда драфта.

Однако Хорнетс отказались от сделки, ведь боссы Шарлотт были не готовы на столь высокую цену и отклонили предложение "кельтов".

Следовательно, их попытка заполучить Брауна в составе не увенчалась успехом. На текущий момент Селтикс переключились на другие варианты.

Добавим, что  ранее сообщалось, что Бостон жертвует Брауном ради Притчарда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс

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