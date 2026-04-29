Селтикс повторили антирекорд 70-летней давности

Филадельфия наказала Бостон за провал в концовке пятого матча.

Недавно Бостон играл с Филадельфией в рамках пятого матча первого раунда плей-офф, в котором Селтикс уступили.

Это поражение для кельтов стало самым крупным поражением от Сиксерс в постсезоне с 1955 года, ведь разница составила -16 очков, пишет Basketnews.

Добавим, что в 1955 году бостонцы проиграли со счетом 94:110. Отмечается, что Селтикс и Сиксерс проводят между собой рекордную 23-ю серию плей-офф.

Помимо этого игроки Бостона смазали последние 14 бросков с игры, это худшая серия в НБА с 2005 года. Игроки не смогли попасть по кольцу в последние 7 минут и 3 секунды игры.

К слову, в НБА предложили новую реформу драфта.

