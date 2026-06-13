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Футбол

Полузащитник Динамо вернется из аренды в Карпатах

Валентин Рубчинский покидает львовский клуб.
Сегодня, 21:22       Автор: Игорь Мищук
Валентин Рубчинский / ФК Карпаты Львов
Валентин Рубчинский / ФК Карпаты Львов

Арендованный у Динамо полузащитник Валентин Рубчинский не продолжит свои выступления за Карпаты.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Срок аренды 24-летнего футболиста в составе "зелено-белых" истекает 30 июня, и он вернется в киевскую команду.

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Напомним, что Рубчинский присоединился к Карпатам в марте и провел за львовскую команду девять матчей, отличившись одной результативной передачей.

Также на счету полузащитника в первой части прошлого сезона пять поединков в составе Динамо.

Ранее Динамо объявило о подписании украинского голкипера.

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