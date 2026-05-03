Плей-офф НБА: Филадельфия оказалась сильнее Бостона
Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на воскресенья, 3 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран всего один матч первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 2 мая
Бостон – Филадельфия – 100:109 (19:32, 31:23, 25:33, 25:21)
Счет в серии — 3-4
Бостон: Браун (33 + 9 подборов), Уайт (26), Харпер (0), Шайерман (0), Гарза (0) — старт; Кета (17 + 12 подборов), Притчард (13 + 7 передач), Хаузер (11), Уолш (0), Гонсалес (0).
Филадельфия: Эмбиид (34 + 12 подборов + 6 передач), Макси (30 + 11 подборов + 7 передач), Эджкомб (23), Джордж (13), Убре (6) — старт; Граймс (3), Драммонд (0), Эдвардс (0), Барлоу (0).
