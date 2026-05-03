iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк получил высокие оценки за игру против Вест Хэма

Провёл 35-й матч в АПЛ.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Накануне состоялся матч 35-го тура АПЛ, в котором Брентфорд принимал дома Вест Хэм. Пчёлы без проблем справились с клубом из Стратфорда, победив со счётом 3:0.

Игра не обошлась без участия украинца Егора Ярмолюка, который вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Для него этот матч в чемпионате Англии стал 35-м.

Полузащитник 52 раза коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 34 попыток (82%), совершил 2 отбора, 3 выноса, 6 подборов, заработал 2 фола, выполнил 3 попытки дриблинга (2 успешные) и допустил 10 потерь мяча.

После финального свистка статистический портал Sofascore оценил игру украинского полузащитника в 7,4 балла, а WhoScored — в 7,5 балла.

Тем временем Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК ФК Брентфорд

Статьи по теме

Оценки Ярмолюка за матч против Манчестер Юнайтед Оценки Ярмолюка за матч против Манчестер Юнайтед
Ярмолюк: Выход на ЧМ означал бы для нас, как для команды, очень многое Ярмолюк: Выход на ЧМ означал бы для нас, как для команды, очень многое
Ярмолюк провел юбилейный матч за Брентфорд Ярмолюк провел юбилейный матч за Брентфорд
Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию

Видео

Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча
Триумф в Мадриде: Костюк одолела "нейтралку" в финале турнира WTA 1000 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи стал первым финалистом
просмотров
Футбол сегодня: Юнайтед против Ливерпуля, Реал встретится с Эспаньолом, также матчи УПЛ, Серии А и Бундеслиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Колос разгромил Александрию, ничьи Вереса с Эпицентром и Карпат с ЛНЗ
просмотров

Последние новости

НХЛ08:49
Плей-офф НХЛ: Каролина обыграла Филадельфию
НБА08:34
Плей-офф НБА: Филадельфия обыграла Бостон в 7-м матче серии и прошла дальше
НБА08:32
Плей-офф НБА: Филадельфия оказалась сильнее Бостона
Европа08:19
Оценка Трубина против Фамаликау
Европа07:52
Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам
Европа07:30
Ярмолюк получил высокие оценки за игру против Вест Хэма
Европа07:14
Футбол сегодня: Юнайтед против Ливерпуля, Реал встретится с Эспаньолом, также матчи УПЛ, Серии А и Бундеслиги
Снукер00:30
Чемпионат мира по снукеру-2026: Мерфи стал первым финалистом
Формула 100:20
Гран-при Майами: Антонелли взял поул, Ферстаппен и Леклер - в тройке
Европа00:05
Барселона дожала в гостях Осасуну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK