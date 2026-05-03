Ярмолюк получил высокие оценки за игру против Вест Хэма

Накануне состоялся матч 35-го тура АПЛ, в котором Брентфорд принимал дома Вест Хэм. Пчёлы без проблем справились с клубом из Стратфорда, победив со счётом 3:0.

Игра не обошлась без участия украинца Егора Ярмолюка, который вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Для него этот матч в чемпионате Англии стал 35-м.

Полузащитник 52 раза коснулся мяча, отдал 28 точных передач из 34 попыток (82%), совершил 2 отбора, 3 выноса, 6 подборов, заработал 2 фола, выполнил 3 попытки дриблинга (2 успешные) и допустил 10 потерь мяча.

После финального свистка статистический портал Sofascore оценил игру украинского полузащитника в 7,4 балла, а WhoScored — в 7,5 балла.

Тем временем Арсенал одержал разгромную победу над Фулхэмом.

