Украинский голкипер не сохранил счёт матча в пользу Бенфики.

В субботу, 2 мая, прошёл матч между Бенфикой и Фамаликаном, в котором лиссабонская команда не смогла удержать победный счёт, и встреча завершилась со счётом 2:2.

Украинский легионер Бенфики, голкипер Анатолий Трубин, отыграл весь матч 32-го тура чемпионата Португалии. Второй же украинец в составе "орлов" Георгий Судаков провёл всю игру на скамейке запасных.

За 90 минут он записал в свой актив три сейва, жёлтую карточку и два пропущенных мяча. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6,1 и 6,3 балла соответственно.

После этой ничьей Бенфика занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего Порту на 9 очков.

