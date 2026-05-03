Оценка Трубина против Фамаликау

Украинский голкипер не сохранил счёт матча в пользу Бенфики.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images

В субботу, 2 мая, прошёл матч между Бенфикой и Фамаликаном, в котором лиссабонская команда не смогла удержать победный счёт, и встреча завершилась со счётом 2:2.

Украинский легионер Бенфики, голкипер Анатолий Трубин, отыграл весь матч 32-го тура чемпионата Португалии. Второй же украинец в составе "орлов" Георгий Судаков провёл всю игру на скамейке запасных.

За 90 минут он записал в свой актив три сейва, жёлтую карточку и два пропущенных мяча. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6,1 и 6,3 балла соответственно.

После этой ничьей Бенфика занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего Порту на 9 очков.

Тем временем Ярмолюк  получил высокие оценки за игру против Вест Хэма.

