Бенфика - Морейренсе 4:1: обзор матча и результат игры 25.04.2026

В субботу, 25 апреля, Бенфика принимала на своем поле Морейренсе в рамках 31-го тура чемпионата Португалии.

Команда Жозе Моуринью разобралась в домашнем матче в середняком лиги, одержав разгромную победу 4:1.

Лиссабонцы открыли счет уже на второй минуте усилиями Леандру Баррейру. В середине первого тайма Морейренсе удалось отыграться благодаря голу Диогу Травассуша на 26-й минуте, однако спустя три минуты Ричард Риос снова вывел хозяев поля вперед.

Во второй половине встречи Бенфика владела весомым преимуществом, и в конце матча Франьо Иванович оформил дубль, сделав результат разгромным.

Ворота Бенфики в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин, а полузащитник Георгий Судаков вновь на поле не появился, проведя весь матч в запасе.

Бенфика набрала 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая на четыре балла от лидирующего Порту, у которого на один сыгранный матч меньше. Морейренсе с 39 пунктами расположился на восьмой строчке.

Статистика матча Бенфика - Морейренсе 31-го тура чемпионата Португалии

Бенфика - Морейренсе 4:1

Голы: Баррейру, 2, Риос, 29, Иванович, 89, 90+2 - Травассуш, 26

Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 0.86

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 8 - 4

Угловые: 9 - 2

Фолы: 13 - 14

Бенфика: Трубин, Ба (Дедич, 58), Силва, Отаменди, Даль, Риос (Ману, 90+1), Аурснес, Лукебакио (Престиани, 58), Баррейро, Рафа Силва (Шельдруп, 58), Павлидис (Иванович, 75)

Морейренсе: Феррейра, Фабиано, Батиста, Маракас, Травассуш, Бондосу (Тегуя, 67), Степанович, Ассиш (Джон, 46), Ландерсон, Алзаниньо (Самеду, 79), Родри.

Предупреждения: Аурснес, Риос, Ассиш, Фабиано.

