"Соккер заслуживает уважения": хавбек США - о домашнем ЧМ

Считает, что Мундиаль может изменить отношение к соккеру.

Полузащитник Борнмута и сборной США Тайлер Адамс рассказал, как, по его мнению, среди американцев меняется взгляд на соккер.

Ты понимаешь, что борешься не только ради ребят из команды, но и ради 350 миллионов человек. Ты можешь навсегда изменить отношение людей к соккеру в США.

Напомним, что 11 июня стартует чемпионат мира. В матче-открытии сыграет одна страна-хозяйка Мундиаля - Мексика против Южной Африки.

Напомним, что первая игра США в турнире пройдёт в субботу, 13 июня, в 4 часа по киевскому времени, против Парагвая.

К слову, на нашем сайте вы можете посмотреть анонс матча Мексика - ЮАР и игры Южная Корея - Чехия.

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