Бенфика рассматривает вариант продажи Судакова

Будущее украинского полузащитника Бенфики Георгия Судакова в португальском клубе оказалось под вопросом.

Как сообщает Record, лиссабонцы готовы рассмотреть предложения по поводу возможной продажи 23-летнего футболиста уже во время будущего летнего трансферного окна.

По информации издания, украинский хавбек не устаивает своими игровыми качествами главного тренера "орлов" Жозе Моуринью. Отмечается, что украинец не сумел убедить в своей эффективности, из-за чего в лиссабонском клубе его не рассматривают как актив на будущее, без которого команда не сможет обойтись в следующем сезоне.

Важную роль также играет финансовая сторона вопроса. Бенфика прошлым летом арендовала Судакова у Шахтера за 6,75 миллиона евро с обязательством выкупа за 20,25 миллиона евро без учета бонусов. Поэтому если украинец не улучшит свои выступления и в случае выгодного предложения, "орлы" будут стремиться его продать, чтобы по крайней мере компенсировать затраты на игрока.

Отметим, что в нынешнем сезоне Судаков провел в составе Бенфики во всех турнирах 36 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль, Манчестер Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!