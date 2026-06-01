Джошуа рассказал, что ему дали тренировки с командой Усика

Британский экс-чемпион признался, в чем стал лучше.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своих тренировках в тренировочном лагере обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Британский боксер рассказал, что ему удалось улучшить, и оценил свою готовность к дальнейшим поединкам.

Читай также: "Так тяжело он ещё не пахал": Хирн - о спартанском лагере Джошуа

"В чем я стал лучше? Физическая подготовка. Я имею в виду не только выносливость для бега, а именно боксерскую функциональную готовность. IQ - когда я говорю об этом, я имею в виду защиту, я понимаю ее. Теперь я снова могу точно читать удары.

Мои глаза сосредоточены, и я снова вижу удары. Я их вижу. Я очень хорошо читаю соперника. Просто мой разум работает именно так. Я не отвлекаюсь на другие вещи. Я буду уважать все, что делаю в боксе, буду уважать своего соперника и его команду, но я буду уважать и сам бокс.

И вот что я улучшил - это моя концентрация. Я думаю, когда ты настраиваешься на нужный лад, нужен определенный уровень энергии, чтобы стать чемпионом. Ты не можешь быть ниже этого уровня, если хочешь быть хорошим бойцом.

Когда вы направляете свою энергию в этом направлении, все становится легко. И именно туда я снова полностью направляю свою энергию в боксе. Я полностью сосредоточен, и поэтому чувствую, что снова прогрессирую", - приводит слова Джошуа Matchroom Boxing.

Напомним, ранее Энтони Джошуа провел первую битву взглядов с будущим соперником Кристианом Пренгой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!