ПСЖ готовит новый контракт для Луиса Энрике

Дважды триумфатор Лиги чемпионов не собирается останавливаться на достигнутом во главе парижан.
Сегодня, 21:14       Автор: Игорь Мищук
Луис Энрике / Getty Images

ПСЖ и главный тренер команды Луис Энрике заинтересованы в дальнейшем продолжении сотрудничества.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижский клуб в ближайшее время должен заключить новый контракт с 56-летним испанским специалистом.

Отмечается, что Энрике уверен в своих силах и намерен продолжить работу с этим проектом, чтобы попытаться еще раз выиграть Лигу чемпионов.

Парижский клуб также уже начал обсуждение с тренером летних трансферов.

Отметим, что действующий контракт специалиста рассчитан до июня 2027 года.

Энрике возглавил ПСЖ летом 2023 года. Под его руководством парижская команда трижды становилась чемпионом, завоевала два Кубка Франции и три Суперкубка Франции, дважды выиграла Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

