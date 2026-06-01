Бывший клуб УПЛ не допустили к соревнованиям следующего сезона

Ворскла, выступающая ныне в Первой лиге, сообщила, что не получила аттестат для участия в соревнованиях ПФЛ сезона-2026/2027 из-за больших финансовых проблем и долгов.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте полтавского клуба.

"Несмотря на все усилия доиграть соревнования Первой лиги ПФЛ сезона-2025/2026, во время прохождения процедуры по аттестации футбольных клубов, ФК Ворскла получил отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона-2026/2027 в части соблюдения требований финансовых критериев Регламента УАФ по аттестации футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины.

К сожалению, из-за значительного объема возникших и накапливавшихся долговых обязательств, начиная с 2021 года, наш клуб не смог подтвердить финансовые критерии и получить аттестат для участия в футбольных соревнованиях.

Несмотря на все, остается возможность проведения реструктуризационных мероприятий по финансовому оздоровлению, оптимизации процессов и поиску потенциальных инвесторов и спонсоров с возможностью получения аттестата на участие в соревнованиях ПФЛ на сезон-2027/2028.

Спасибо всем болельщикам, представителям бизнеса и общественности за поддержку!

Верим в лучшее и в то, что, по крайней мере, сам бренд Ворскла, флагман Полтавщины, не исчезнет с футбольной карты Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что последний раз Ворскла выступала в УПЛ в сезоне-2024/25, однако уступила Кудривке в переходных матчах и понизилась в классе.

Нынешний сезон полтавская команда завершила на 14-м месте в Первой лиге, что дает право сыграть в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА.

