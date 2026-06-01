40-летний Милнер объявил об окончании карьеры

Полузащитник Брайтона Джеймс Милнер объявил об окончании карьеры.

40-летний англичанин решил повесить бутсы по гваоздь по окончании текущего сезона.

Большую часть своей карьеры Милнер посвятил Ливерпулю, за который провел 332 матча, но также успел немало поиграть и за Манчестер Сити, Ньюкасл и Астон Виллу.

Англичанин трижды выигрывал АПЛ (дважды с Сити и раз с Ливерпулем), а также с мерсисайдцами выиграл Лигу чемпионов.

Кроме того Джеймс Милнер является обладателем рекорда по проведенным матчам в АПЛ - 658 и по длительности карьеры - 24 сезона подряд.

После 24 сезонов в Премьер-лиге мне кажется, что настало подходящее время завершить свою игровую карьеру. Начиная с дебюта за Лидс Юнайтед, за который я болел с детства, в 16 лет и став самым молодым бомбардиром Премьер-лиги, я и представить себе не мог, какой путь я пройду, вплоть до того, что в прошлом году я не мог поднять ногу, и заканчивая возвращением в возрасте 40 лет в состав Брайтона, который во второй раз в своей истории вышел в еврокубки

