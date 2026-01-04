Экс-игрок Ливерпуля и Ман Сити сыграл в АПЛ в 25-м году подряд

Полузащитник Брайтона Джеймс Милнер накануне вышел на поле в матче против Бернли на 80-й минуте.

Таким образом он сыграл матч АПЛ уже в 25-м календарном году подряд.

Ветеран дебютировал в высшем английском дивизионе в 2002 году в составе Лидса и с тех пор играет каждый год.

Читай также: Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты

Уже сегодня, 4 января, Милнеру исполнится 40 лет. На его счету теперь 649 матчей в АПЛ, лидером по этому показателю остается Гарет Барри, у которого 653 поединка за карьеру в чемпионате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!