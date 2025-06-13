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Футбол

Ветеран АПЛ продлил контракт со своим клубом

Джеймс Милнер все еще может превзойти рекорд.
Сегодня, 18:36       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Милнер / Getty Images
Джеймс Милнер / Getty Images

Хавбек Брайтона Джеймс Милнер продлил контракт с клубом.

Напомним, что 39-летний англичанин перешел в состав "чаек" в 2023 году. В прошлом сезоне он провел всего четыре матча из-за травмы.

Тем не менее Брайтон все же решил оставить ветерана в клубе как минимум еще на один сезон.

Отметим, что сейчас на счету Милнера 638 матчей в АПЛ. Ему осталось провести лишь 15 поединков, чтобы повторить рекорд Гарэта Бэрри.

Ранее также стало известно, что звездный нападающий может перейти в английский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Джеймс Милнер

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