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Футбол

Манчестер Юнайтед возобновил переговоры с дорогостоящим форвардом

Виктор Осимхен пытается договориться с манкунианцами.
Сегодня, 17:27       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен снова ведет переговоры с Манчестер Юнайтед, пишет Foot Mercato.

Напомним, ранее нигериец отклонил предложение из Саудовской Аравии, так как хочет остаться в Европе.

Манчестер Юнайтед же ищет форварда, однако проигрывает гонку другим клубам. В частности, Арсенал уже сделал предложение Дьокерешу, а Челси и Ливерпуль активно интересуются Экитиком.

Осимхен с его огромным ценником и огромной зарплатой остается чуть ли не последним вариантом для манкунианцев.

Как сообщает источник, стороны возобновили переговоры на том же моменте, где они были прерваны. Наполи хочет 75 млн евро,а Осимхен - 12 млн евро в год.

Ранее также новичок МЮ рассказал, почему выбрал именно этот клуб.

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