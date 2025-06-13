Новичок МЮ прокомментировал решение перейти в стан манкунианцев несмотря на интерес других топ-клубов АПЛ

Новый нападающий МЮ Матеус Кунья поделился мыслями о переходе в лагерь манкунианцев.

По словам Куньи, несмотря на интерес других клубов, ни один из них не сравнится для него с «красными дьяволами».

"Для меня никто не может сравниться с этим клубом.

Я думаю, что мое решение показывает, что этот клуб для меня значит и каким, по моему мнению, он может быть.

Вот что я думаю о Манчестер Юнайтед: я хочу вывести этот клуб на вершину", - сказал Матеус в первом интервью клубной пресс-службе.

Напомним , Манчестер Юнайтед заинтересован в вратаре сборной Польши.

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