Новичок МЮ прокомментировал решение перейти в стан манкунианцев несмотря на интерес других топ-клубов АПЛ
Матеус Кунья настроен вернуть "красных дьяволов" на вершину.
Новый нападающий МЮ Матеус Кунья поделился мыслями о переходе в лагерь манкунианцев.
По словам Куньи, несмотря на интерес других клубов, ни один из них не сравнится для него с «красными дьяволами».
"Для меня никто не может сравниться с этим клубом.
Я думаю, что мое решение показывает, что этот клуб для меня значит и каким, по моему мнению, он может быть.
Вот что я думаю о Манчестер Юнайтед: я хочу вывести этот клуб на вершину", - сказал Матеус в первом интервью клубной пресс-службе.
Напомним , Манчестер Юнайтед заинтересован в вратаре сборной Польши.
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