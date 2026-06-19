Тоттенхэм приобрел у Брайтона игрока сборной Нидерландов
Тоттенхэм объявил о подписании центрального защитника Брайтона и сборной Нидерландов Яна Паула ван Хекке.
Об этом информирует официальный сайт "шпор".
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Детали сделки не разглашаются, только сообщается, что 26-летний футболист подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.
We are delighted to announce the signing of Jan Paul van Hecke ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2026
🔗 https://t.co/iNaRYrJTlB pic.twitter.com/yKo4Urcibn
Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что Тоттенхэм заплатил за нидерландского центрбека 52 миллиона фунтов стерлингов (около 60 миллионов евро). Также Брайтон получит 20% от суммы перепродажи игрока.
В этом сезоне ван Хекке провел за Брайтон 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и три ассиста.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм усилился основным защитником Борнмута.
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