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Футбол

Тоттенхэм приобрел у Брайтона игрока сборной Нидерландов

Защитник Ян Паул ван Хекке будет выступать за лондонский клуб.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Ян Паул ван Хекке / Getty Images
Ян Паул ван Хекке / Getty Images

Тоттенхэм объявил о подписании центрального защитника Брайтона и сборной Нидерландов Яна Паула ван Хекке.

Об этом информирует официальный сайт "шпор".

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Детали сделки не разглашаются, только сообщается, что 26-летний футболист подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщал, что Тоттенхэм заплатил за нидерландского центрбека 52 миллиона фунтов стерлингов (около 60 миллионов евро). Также Брайтон получит 20% от суммы перепродажи игрока.

В этом сезоне ван Хекке провел за Брайтон 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и три ассиста.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм усилился основным защитником Борнмута.

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