iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Немецкий вратарь перешёл из Барселоны в очередную аренду

Тер Штеген будет искать счастье в Аяксе.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Нидерландский Аякс арендовал у Барселоны голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона‑2026/27, после чего 34‑летний немец вернётся в каталонский клуб, с которым у него действует контракт.

Напомним, что вторую половину сезона‑2025/26 вратарь провёл в аренде в Жироне, но из‑за травмы сыграл лишь два матча и вернулся в стан каталонцев.

Добавим, что тер Штеген защищал цвета Барселоны с 2014 года, проведя 423 матча, однако в последние сезоны из‑за травм, в частности повреждений спины, немец перестал быть первым номером в воротах в составе Барселоны.

К слову, экс‑талант Боруссии перешёл во французский чемпионат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Марк-Андре тер Штеген

Статьи по теме

Нидерландский клуб работает над трансфером Довбика Нидерландский клуб работает над трансфером Довбика
Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе
Ван Гал ушёл из Аякса Ван Гал ушёл из Аякса
Аякс и Реал торгуются за полузащитника Аякс и Реал торгуются за полузащитника

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: утверждено расписание матчей "бело-синих" с Карабахом в квалификации Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Европа14:48
Директор Лейпцига о загадочной болезни Диоманде на фоне слухов о Реале
Европа14:24
Ферран Торрес поставил ультиматум Барселоне перед возможным уходом в ПСЖ
Европа13:49
Арсенал готов отдать 150 млн евро за звезду Реала
ММА13:24
Джейк Пол объявил о дебюте в ММА после слияния MVP и PFL
Европа12:49
Немецкий вратарь перешёл из Барселоны в очередную аренду
Бокс12:25
Известно, где состоится бой Джошуа – Фьюри
Бокс11:49
Тренер Фьюри дал шокирующий совет Джошуа перед боем
Европа11:24
Барселона готова побороться за Родри
Европа10:51
Другие клубы АПЛ хотят видеть Мудрика в своих составах
НБА10:29
Дюрент сравнил Сиксерс и Уорриорз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK