Немецкий вратарь перешёл из Барселоны в очередную аренду
Нидерландский Аякс арендовал у Барселоны голкипера Марка-Андре тер Штегена.
Отмечается, что соглашение рассчитано до конца сезона‑2026/27, после чего 34‑летний немец вернётся в каталонский клуб, с которым у него действует контракт.
We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026
Willkommen, Marc!
Напомним, что вторую половину сезона‑2025/26 вратарь провёл в аренде в Жироне, но из‑за травмы сыграл лишь два матча и вернулся в стан каталонцев.
Добавим, что тер Штеген защищал цвета Барселоны с 2014 года, проведя 423 матча, однако в последние сезоны из‑за травм, в частности повреждений спины, немец перестал быть первым номером в воротах в составе Барселоны.
К слову, экс‑талант Боруссии перешёл во французский чемпионат.
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