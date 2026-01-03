Аталанта - Рома 1:0: обзор матча и результат игры 03.01.2026

Хозяевам поля хватило одного забитого мяча для успешного результата матча.

В субботу, 3 января, Аталанта принимала на своем поле Рому в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Раффаэле Палладино справились с соперником, ведущим борьбу за зону Лиги чемпионов, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Определяющим в противостоянии стал гол еще в начале встречи, который себе в актив записал Джорджо Скальвини. На 12-й минуте после подачи с углового итальянский защитник затолкал мяч грудью в ворота. В середине первого тайма Джанлука Скамакка мог удвоить преимущество Аталанты, однако его забитый мяч отменили из-за офсайда.

Во второй половине встречи Рома владела инициативой и пыталась исправить положение, но не преуспела в этом.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик начинал этот матч на скамейке запасных и появился на поле на 60-й минуте, заменив Эвана Фергюсона.

Аталанта, набрав 25 очков, занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице Серии А. Рома с 33 баллами идет на пятой позиции.

Статистика матча Аталанта - Рома 18-го тура чемпионата Италии

Аталанта - Рома 1:0

Гол: Скальвини, 12

Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.78

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 13 - 10

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 7 - 5

Фолы: 16 - 15

Аталанта: Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Хиен, 59), Колашинац (Аханор, 26), Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон (Мальдини, 72), Бернаскони, Залевски (Муса, 60), Де Кетеларе, Скамакка (Крстович, 72).

Рома: Свилар, Челик, Эрмосо, Жолковски (Уэсли, 46), Манчини, Ренш (Цимикас, 59), Кристанте, Коне (Пизилли, 83), Суле (Эль-Шаарави, 66), Дибала, Фергюсон (Довбик, 60)

Предупреждения: Де Роон - Манчини, Эрмосо.

