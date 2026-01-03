iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аталанта - Рома 1:0: обзор матча и результат игры 03.01.2026

Хозяевам поля хватило одного забитого мяча для успешного результата матча.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Аталанта обыграла Рому / Getty Images
Аталанта обыграла Рому / Getty Images

В субботу, 3 января, Аталанта принимала на своем поле Рому в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Раффаэле Палладино справились с соперником, ведущим борьбу за зону Лиги чемпионов, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Читай также: Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче

Определяющим в противостоянии стал гол еще в начале встречи, который себе в актив записал Джорджо Скальвини. На 12-й минуте после подачи с углового итальянский защитник затолкал мяч грудью в ворота. В середине первого тайма Джанлука Скамакка мог удвоить преимущество Аталанты, однако его забитый мяч отменили из-за офсайда.

Во второй половине встречи Рома владела инициативой и пыталась исправить положение, но не преуспела в этом.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик начинал этот матч на скамейке запасных и появился на поле на 60-й минуте, заменив Эвана Фергюсона.

Аталанта, набрав 25 очков, занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице Серии А. Рома с 33 баллами идет на пятой позиции.

Статистика матча Аталанта - Рома 18-го тура чемпионата Италии

Аталанта - Рома 1:0

Гол: Скальвини, 12

Ожидаемые голы (xG): 1.88 - 0.78
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 7 - 5
Фолы: 16 - 15

Аталанта: Карнезекки, Джимсити, Скальвини (Хиен, 59), Колашинац (Аханор, 26), Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон (Мальдини, 72), Бернаскони, Залевски (Муса, 60), Де Кетеларе, Скамакка (Крстович, 72).

Рома: Свилар, Челик, Эрмосо, Жолковски (Уэсли, 46), Манчини, Ренш (Цимикас, 59), Кристанте, Коне (Пизилли, 83), Суле (Эль-Шаарави, 66), Дибала, Фергюсон (Довбик, 60)

Предупреждения: Де Роон - Манчини, Эрмосо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома аталанта чемпионат Италии Серия А

Статьи по теме

Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче
Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой
Люк Литтлер защитил звание чемпиона мира по дартсу Люк Литтлер защитил звание чемпиона мира по дартсу
Кубок африканских наций-2025: Сенегал одолел Судан на пути в 1/4 финала, Мали по пенальти прошло Тунис Кубок африканских наций-2025: Сенегал одолел Судан на пути в 1/4 финала, Мали по пенальти прошло Тунис

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал одолел Судан на пути в 1/4 финала, Мали по пенальти прошло Тунис
просмотров

Последние новости

Другое01:10
Люк Литтлер защитил звание чемпиона мира по дартсу
Другие страны00:40
Кубок африканских наций-2025: Сенегал одолел Судан на пути в 1/4 финала, Мали по пенальти прошло Тунис
Европа00:29
Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом
Вчера, 23:58
Европа23:58
Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты
Бокс23:40
Водителю автомобиля Джошуа выдвинули обвинения после смертельного ДТП
Бокс22:59
Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком
Европа22:30
Бенфика с Трубиным и Судаковым обыграла дома середняка чемпионата
Европа21:45
Арсенал с дублем Райса одолел Борнмут
Европа21:19
Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче
Европа20:55
Олимпиакос с Яремчуком разгромил соперника в овертайме и выиграл Суперкубок Греции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK