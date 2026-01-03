Ювентус - Лечче 1:1: обзор матча и результат игры 03.01.2026

Туринцы потеряли очки в поединке с одним из аутсайдеров чемпионата.

В субботу, 3 января, Ювентус принимал на своем поле Лечче в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Лучано Спаллетти допустили осечку в домашнем противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата, завершив поединок вничью 1:1.

"Бьянконери" полностью переиграли своего соперника, однако именно гости сумели открыть счет в поединке своим единственным в матче ударом в створ. Перед самым перерывом Ламек Банда практически с линии штрафной успешно пробил под левую стойку.

Отыграться Ювентусу удалось уже в дебюте второй половины встречи усилиями Уэстона Маккенни, который отправил мяч в сетку с линии вратарской. А на 66-й минуте хозяева поля имели реальный шанс на волевую победу, однако Джонатан Дэвид не реализовал пенальти, пробив низом по центру и угодив в ноги голкиперу.

Набрав 33 очка, Ювентус занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице Серии А. Лечче с 17 баллами идет на 16-й позиции.

Статистика матча Ювентус - Лечче 18-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Лечче 1:1

Голы: Маккенни, 49 - Банда, 45+2

На 66-й минуте Дэвид не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 0.26

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 25 - 6

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 10 - 1

Фолы: 6 - 7

Ювентус: Ди Грегорио - Калулу, Бремер, Келли - Маккенни (Аджич, 83), Локателли (Опенда, 77), Тюрам (Копмейнерс, 69), Камбьязо (Костич, 69) - Консейсау (Жегрова, 46), Йилдыз - Дэвид.

Лечче: Фальконе - Перес (Вейга, 32), Гашпар, Габриэл, Галло - Каба, Рамадани - Пьеротти (Штулич, 68), Малех, Банда (Хельгасон, 81) - Камарда (Ндаба, 68).

Предупреждения: Малех, Вейга, Фальконе.

