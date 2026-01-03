Ювентус - Лечче 1:1: обзор матча и результат игры 03.01.2026
В субботу, 3 января, Ювентус принимал на своем поле Лечче в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Подопечные Лучано Спаллетти допустили осечку в домашнем противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата, завершив поединок вничью 1:1.
Читай также: Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой
"Бьянконери" полностью переиграли своего соперника, однако именно гости сумели открыть счет в поединке своим единственным в матче ударом в створ. Перед самым перерывом Ламек Банда практически с линии штрафной успешно пробил под левую стойку.
Отыграться Ювентусу удалось уже в дебюте второй половины встречи усилиями Уэстона Маккенни, который отправил мяч в сетку с линии вратарской. А на 66-й минуте хозяева поля имели реальный шанс на волевую победу, однако Джонатан Дэвид не реализовал пенальти, пробив низом по центру и угодив в ноги голкиперу.
Набрав 33 очка, Ювентус занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице Серии А. Лечче с 17 баллами идет на 16-й позиции.
Статистика матча Ювентус - Лечче 18-го тура чемпионата Италии
Ювентус - Лечче 1:1
Голы: Маккенни, 49 - Банда, 45+2
На 66-й минуте Дэвид не реализовал пенальти
Ожидаемые голы (xG): 2.69 - 0.26
Владение мячом: 72% - 28%
Удары: 25 - 6
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 10 - 1
Фолы: 6 - 7
Ювентус: Ди Грегорио - Калулу, Бремер, Келли - Маккенни (Аджич, 83), Локателли (Опенда, 77), Тюрам (Копмейнерс, 69), Камбьязо (Костич, 69) - Консейсау (Жегрова, 46), Йилдыз - Дэвид.
Лечче: Фальконе - Перес (Вейга, 32), Гашпар, Габриэл, Галло - Каба, Рамадани - Пьеротти (Штулич, 68), Малех, Банда (Хельгасон, 81) - Камарда (Ндаба, 68).
Предупреждения: Малех, Вейга, Фальконе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!