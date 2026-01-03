iSport.ua
Дженоа - Пиза 1:1: обзор матча и результат игры 03.01.2026

Украинский полузащитник "россоблу" поучаствовал в обоих голевых эпизодах встречи.
Сегодня, 18:30       Автор: Игорь Мищук
Дженоа сыграла вничью с Пизой / Getty Images
Дженоа сыграла вничью с Пизой / Getty Images

В субботу, 3 января, Дженоа принимала на своем поле Пизу в рамках 18-го тура Серии А.

Одни из аутсайдеров итальянского первенства не смогли определить победителя в очном противостоянии, завершив поединок ничьей 1:1.

Весь матч в составе "россоблу" отыграл украинский полузащитник Руслан Малиновский и так или иначе поучаствовал в обоих голевых эпизодах во встрече.

Генуэзцы повели в поединке на 15-й минуте благодаря голу Лоренцо Коломбо. После передачи от Малиновского и попытки перехвата защитником мяч отскочил к нападающему, который практически с линии штрафной точно пробил в левый нижний угол ворот.

А сравняли счет гости после штрафного за фол украинского полузащитника против Хенрика Мейстера на левом фланге. Украинец неудачно пошел в подкат - сбил своего оппонента и заработал желтую карточку. После подачи со стандарта в штрафную и неуверенной игры на выходе голкипера Николы Леали Мехди Лерис забросил мяч в пустые ворота.

Дженоа с 15 очками занимает на данный момент 17-е место в турнирной таблице Серии А. Пиза расположилась на предпоследней 19-й позиции, имея в своем активе 12 баллов.

Статистика матча Дженоа - Пиза 18-го тура чемпионата Италии

Дженоа - Пиза 1:1

Голы: Коломбо, 15 - Лерис, 38

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.67
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 12 - 10
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 2 - 7
Фолы: 9 - 17

Дженоа: Леали - Эстигор, Отоа (Маркандалли, 85), Васкес - Нортон-Кафф, Малиновский, Френдруп, Торсбю (Экатор, 64), Мартин - Коломбо (Экубан, 76), Витинья.

Пиза: Шемпер - Бонфанти (Калабрези, 73), Альбиоль (Караччоло, 63), Канестрелли - Ангори, Хейхольт (Пиччинини, 59), Эбишер, Лерис (Марин, 59), Туре - Морео (Нзола, 73), Мейстер.

Предупреждения: Малиновский - Лерис, Канестрелли, Калабрези.

