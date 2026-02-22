США одолели сборную Канады в финале Олимпиады-2026

Американские хоккеисты дожали принципиального оппонента в овертайме финала Олимпийских игр. Победную шайбу оформил Джек Хьюз.

Именно сборная США открыла счет в дебюте поединка. Сольный проход устроил Болди. Он прорвался от синей линии до ворот и переиграл Биннингтона в очном бою.

"Кленовые листья" отыгрались под занавес второго периода. Это Макар получил передачу Тэйвза в правой зоне атаки и мощно бросил мимо голкипера. Третья 20-минутка обошлась без голов.

А вот овертайм стартовал со шквала атак сборной Канады. Однако, США выдержали натиск и дальше поймали соперника в быстрой атаке. Веренски отдал на свободного Джека Хьюза, который и принес "янки" золотые медали.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Хоккей, мужчины, финал

Канада – США – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 - 6" Болди (Мэттьюз, К. Хьюз)

1:1 - 39" Макар (Тэйвз)

1:2 - 62" Дж. Хьюз (Веренски)

