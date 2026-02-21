iSport.ua
Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса провела последнюю гонку

Итальянка Доротея Вирер завершила карьеру после домашней Олимпиады-2026.
Вчера, 22:29       Автор: Игорь Мищук
Доротея Вирер / Getty Images
Доротея Вирер / Getty Images

Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер попрощалась с биатлоном на Олимпийских игра-2026 в Милане-Кортине.

Еще до Олимпиады были известно, что титулованная итальянка планирует завершить карьеру после Игр и не будет принимать участие в оставшихся этапах Кубка мира.

Последней гонкой для 35-летней биатлонистки на домашних соревнованиях стал женский масс-старт, в котором она финишировала на пятом месте.

На Олимпиаде-2026 Вирер завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете в составе сборной Италии. Кроме того, на счету итальянки две бронзовые награды в смешанных эстафетах в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018, а также бронза в спринте в Пекине-2022.

Итальянская биатлонистка на протяжении своей карьеры на чемпионатах мира выборола 12 медалей, четыре их которых высшей пробы. На уровне Кубка мира она одержала 24 победы в гонках - 17 личных и семь командных в эстафетах.

Вирер является двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса в сезонах 2018/19 и 2019/20. Также итальянка завоевала четыре Малых хрустальных глобуса - дважды в  индивидуальных гонках (2015/16, 2020/21) и по одному в гонках преследования (2018/19) и масс-стартах (2019/20).

Напомним, что после Олимпиады-2026 действующая обладательница Большого хрустального глобуса Франциска Пройсс также завершила карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Доротея Вирер Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

