Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса провела последнюю гонку

Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер попрощалась с биатлоном на Олимпийских игра-2026 в Милане-Кортине.

Еще до Олимпиады были известно, что титулованная итальянка планирует завершить карьеру после Игр и не будет принимать участие в оставшихся этапах Кубка мира.

Последней гонкой для 35-летней биатлонистки на домашних соревнованиях стал женский масс-старт, в котором она финишировала на пятом месте.

Читай также: Мишлон триумфовала в масс-старте Олимпийских игр

На Олимпиаде-2026 Вирер завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете в составе сборной Италии. Кроме того, на счету итальянки две бронзовые награды в смешанных эстафетах в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018, а также бронза в спринте в Пекине-2022.

Итальянская биатлонистка на протяжении своей карьеры на чемпионатах мира выборола 12 медалей, четыре их которых высшей пробы. На уровне Кубка мира она одержала 24 победы в гонках - 17 личных и семь командных в эстафетах.

Вирер является двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса в сезонах 2018/19 и 2019/20. Также итальянка завоевала четыре Малых хрустальных глобуса - дважды в индивидуальных гонках (2015/16, 2020/21) и по одному в гонках преследования (2018/19) и масс-стартах (2019/20).

Напомним, что после Олимпиады-2026 действующая обладательница Большого хрустального глобуса Франциска Пройсс также завершила карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!