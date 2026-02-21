Судаков не попал в заявку Бенфики на матч и рискует пропустить поединок с Реалом

У украинского полузащитника лиссабонцев возникли проблемы со здоровьем.

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков оказался вне заявки команды на матч 23-го тура чемпионата Португалии против АВШ (3:0).

Как сообщает A Bola, 23-летний футболист пожаловался на боль в пояснице, а главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью и медицинский штаб решили не рисковать здоровьем игрока и предоставили ему отдых.

Пока остается неизвестным, успеет ли украинский хавбек восстановиться к ответному стыковому матчу Лиги чемпионов против Реала, который состоится в среду, 25 февраля.

В нынешнем сезоне Судаков провел в составе Бенфики 33 матча во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что в первом стыковом матче Лиги чемпионов Реал в гостях обыграл Бенфику со счетом 1:0.

