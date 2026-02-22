iSport.ua
Шахтер с хет-триком Траоре обыграл Карпаты

Африканец спас "горняков" от потери очков.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Лассина Траоре (справа) / ФК Шахтер
Команда Арды Турана со старта взяла мяч под контроль. Однако, территориальная инициатива долго не могла превратиться в моменты. Лишь после экватора тайма у ворот "львов" появилась опасность.

Дважды на ударной позиции оказался Педриньо. В первом случае бразилец с отскока отправил мяч мимо девятки, а во втором на его прострел среагировал Домчак. Назарина же со штрафного не попал в створ.

Карпаты прибавили в активности во второй половине. Сначала на удар с острого угла отважился Стенио – сэйв Ризныка. Вскоре ошибку Матвиенко подстерег Костенко, но не попал в ворота.

Бремя лидерства на себя взял Траоре. Форвард вышел со скамейки запасных и каких-то 6 минут спустя забил дважды. Сначала африканец головой замкнул навес Алиссона, а затем пробил под штангу из пределов штрафной.

На этом "горняки" не успокоились. Подопечные Турана продолжили атаковать и довели счет до разгромного. Изаки подхватил мяч после ошибки соперника и вывел Траоре на пустые ворота – 3:0.

Разгром позволил Шахтеру сравняться по набранным очкам с черкасским ЛНЗ. Два коллектива лидируют в Премьер-лиге, набрав по 38 очков. Карпаты остались десятыми (19 баллов).

Статистика матча Шахтер – Карпаты 17-го тура чемпионата Украины

Шахтер – Карпаты – 3:0
Голы: Траоре, 67, 71, 82

Удары: 16 - 4
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 6 - 2
Фолы: 8 - 7

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Карпаты Львов

