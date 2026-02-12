iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милнер повторил рекорд Барри по матчам в АПЛ

Ветеран переписал историю турнира.
Сегодня, 00:51       Автор: Антон Федорцив
Джеймс Милнер и Гарет Барри / Getty Images
Джеймс Милнер и Гарет Барри / Getty Images

Полузащитник Джеймс Милнер появился со скамейки запасных Брайтона в 26-м туре английской Премьер-лиги. Поединок против бирмингемской Астон Виллы стал для англичанина 653-м в чемпионате.

На уровне АПЛ хавбек дебютировал еще осенью 2002 года. Тогда Милнер защищал цвета Лидса. Позже он выступал за Ньюкасл, Астон Виллу, Манчестер Сити, Ливерпуль. Состав "чаек" ветеран пополнил в 2023-м.

В нынешнем сезоне Милнер провел 15 матчей в Премьер-лиге (1 гол, 1 ассист). По числу поединков он сравнялся с Гаретом Барри. Полузащитник в 1998-2018 гг. сыграл 653 матча за Астон Виллу, Манчестер Сити, ливерпульский Эвертон, Вест Бромвич.

К слову, лондонский Фулхэм проиграл Манчестер Сити на выезде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брайтон Гарет Барри Джеймс Милнер

Статьи по теме

Ливерпуль минимально одолел Сандерленд Ливерпуль минимально одолел Сандерленд
Манчестер Сити разгромил Фулхэм Манчестер Сити разгромил Фулхэм
Манчестер Юнайтед спасся от поражения Вест Хэму Манчестер Юнайтед спасся от поражения Вест Хэму
Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: индивидуальная гонка у женщин продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии, кубковые поединки в Испании и Италии
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Милнер повторил рекорд Барри по матчам в АПЛ
Европа00:15
Ливерпуль минимально одолел Сандерленд
Вчера, 23:49
Теннис23:49
Свитолина уступила "нейтралке" в 1/8 финала Qatar Open
Европа23:24
Манчестер Сити разгромил Фулхэм
Олимпийские виды22:38
Украинки финишировали в десятке соревнований двухместных саней
Олимпийские игры21:57
Штольц с рекордом триумфовал в конькобежном спорте
Легкая атлетика21:30
Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета
Украина20:55
Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером
Олимпийские игры20:22
Сборная Финляндии проиграла Словакии матч-открытие Олимпиады
Европа19:51
Хавбек Арсенала рискует пропустить остаток сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK