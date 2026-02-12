Милнер повторил рекорд Барри по матчам в АПЛ

Полузащитник Джеймс Милнер появился со скамейки запасных Брайтона в 26-м туре английской Премьер-лиги. Поединок против бирмингемской Астон Виллы стал для англичанина 653-м в чемпионате.

На уровне АПЛ хавбек дебютировал еще осенью 2002 года. Тогда Милнер защищал цвета Лидса. Позже он выступал за Ньюкасл, Астон Виллу, Манчестер Сити, Ливерпуль. Состав "чаек" ветеран пополнил в 2023-м.

В нынешнем сезоне Милнер провел 15 матчей в Премьер-лиге (1 гол, 1 ассист). По числу поединков он сравнялся с Гаретом Барри. Полузащитник в 1998-2018 гг. сыграл 653 матча за Астон Виллу, Манчестер Сити, ливерпульский Эвертон, Вест Бромвич.

James Milner equals Gareth Barry's all-time record of 653 Premier League appearances 👏 pic.twitter.com/H1L1nEt9Bv — Premier League (@premierleague) February 11, 2026

К слову, лондонский Фулхэм проиграл Манчестер Сити на выезде.

