Сборная Финляндии проиграла Словакии матч-открытие Олимпиады

Хоккейная сборная Словакии уверенно одолела Финляндию на старте группового турнира Олимпийских игр. Главным героем поединка стал форвард Монреаля Юрай Слафковски.

Именно он открыл счет в середине первого периода, когда самостоятельно разобрался с обороной и голкипером. Финны ответили во второй 20-минутке. Это Толванен завершил образцовую комбинацию Суоми.

Впрочем, финальный период был за словацкими хоккеистами. Вперед вывел команду Дворски, разобравшийся перед пятаком. Впоследствии Слафковски метко бросил со средней дистанции. А под занавес встречи Ружичка отправил шайбу в пустые ворота.

Олимпийские игры

Группа B. Милан, Италия

Словакия – Финляндия – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

1:0 - 8" Слафковски

1:1 - 25" Толванен (Армия, Лехконен)

2:1 - 48" Дворски (Гернат, Лишка)

3:1 - 51" Слафковски (Немец, Дворски)

4:1 - 58" Ружичка (Татар, Слафковски)

