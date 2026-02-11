Сборная Финляндии проиграла Словакии матч-открытие Олимпиады
Хоккейная сборная Словакии уверенно одолела Финляндию на старте группового турнира Олимпийских игр. Главным героем поединка стал форвард Монреаля Юрай Слафковски.
Именно он открыл счет в середине первого периода, когда самостоятельно разобрался с обороной и голкипером. Финны ответили во второй 20-минутке. Это Толванен завершил образцовую комбинацию Суоми.
Впрочем, финальный период был за словацкими хоккеистами. Вперед вывел команду Дворски, разобравшийся перед пятаком. Впоследствии Слафковски метко бросил со средней дистанции. А под занавес встречи Ружичка отправил шайбу в пустые ворота.
Олимпийские игры
Группа B. Милан, Италия
Словакия – Финляндия – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
1:0 - 8" Слафковски
1:1 - 25" Толванен (Армия, Лехконен)
2:1 - 48" Дворски (Гернат, Лишка)
3:1 - 51" Слафковски (Немец, Дворски)
4:1 - 58" Ружичка (Татар, Слафковски)
