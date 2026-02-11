Украинец Шепьюк стал предпоследним в супергиганте на Олимпиаде-2026
В среду, 11 февраля, на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в горнолыжном спорте.
Украину в соревнованиях по супергиганту представлял 20-летний дебютант Олимпийских игр Дмитрий Шепюк.
Украинский спортсмен при пяти не финишировавших соперниках занял предпоследнее 36-е место. Лидеру соревнований украинец уступил 7,84 секунды.
Золотую медаль завоевал швейцарец Франьо фон Альмен. Вторым стал американец Райан Кохран-Зигль, а замкнул тройку призеров еще один представитель Швейцарии Марко Одерматт.
Олимпийские игры-2026
Горнолыжный спорт, супергигант
- Франьо фон Альмен (Швейцария) - 1.25,32
- Райан Кохран-Зигль (США) +0,13
- Марко Одерматт (Швейцария) +0,28
…
36. Дмитрий Шепюк (Украина) +7,84
