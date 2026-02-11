iSport.ua
Уордли и Дюбуа близки к закрытию сделки по бою

Британские боксеры должны встретиться в ринге в мае в Манчестере.
Сегодня, 13:44       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) в своем ближайшем бою должен будет встретиться в ринге с экс-чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Как сообщает The Ring, стороны пребывают на финальной стадии согласования будущего титульного поединка.

Читай также: Уордли и Усик обсудили возможный бой

По информации источника, британский обладатель пояса WBO проведет защиту против соотечественника 9 мая в Манчестере.

Ранее менеджер Уордли поделился мыслями о бое его клиента с Дюбуа.

