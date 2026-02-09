Уордли может провести защиту титула в бою с бывшим чемпионом

Из интервью Seconds Out промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что есть шанс, что Уордли может дебютно защитить титул в бою с Даниэлем Дюбуа.

Отметим, что и Фабио, и экс-чемпион находятся на контракте у боксерской промоутерской компании Фрэнка Уоррена, что делает этот бой более реалистичным, ведь переговоры будет легче провести.

"Нет, ещё не готов. Я бы и сам этого хотел, но сделка пока не закрыта. Сейчас ведётся очень много разговоров по поводу этой схватки, так как оба бойца сильно заинтересованы. Но по состоянию на сегодня сделка ещё не закрыта", — сказал промоутер.

Напомним, что Уордли стал полноценным чемпионом WBO в тяжёлом весе после того, как Александр Усик отказался от титула, а Даниэль Дюбуа не выходил на ринг с июля 2025 года, когда проиграл Александру Усику нокаутом в пятом раунде.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о возможном завершении карьеры.

