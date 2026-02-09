Оценка Зинченко в дебютном матче за Аякс

Начал путь в амстердамском клубе с матча против АЗ.

В воскресенье, 8 февраля Аякс сыграл против АЗ в рамках чемпионата Нидерландов.

Александр Зинченко, который перешёл в амстердамский клуб, принял участие в матче 22-го тура.

Украинский защитник вышел на поле на 76-й минуте. За 14 минут игры он совершил 25 касаний мяча, отдал 17 точных передач из 19 (89%), выполнил 1 неточный навес, 3 точные длинные передачи из 3, сделал 1 вынос, 1 неудачную попытку дриблинга, проиграл 2 единоборства, допустил 5 потерь мяча и совершил 1 фол.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили дебют Александра в составе амстердамцев в 6,1 и 7 баллов соответственно.

Узнать исход и счёт матча Аякс - АЗ можно на нашем сайте.

