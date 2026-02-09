iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Зинченко в дебютном матче за Аякс

Начал путь в амстердамском клубе с матча против АЗ.
Сегодня, 07:23       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля Аякс сыграл против АЗ в рамках чемпионата Нидерландов.

Александр Зинченко, который перешёл в амстердамский клуб, принял участие в матче 22-го тура.

Украинский защитник вышел на поле на 76-й минуте. За 14 минут игры он совершил 25 касаний мяча, отдал 17 точных передач из 19 (89%), выполнил 1 неточный навес, 3 точные длинные передачи из 3, сделал 1 вынос, 1 неудачную попытку дриблинга, проиграл 2 единоборства, допустил 5 потерь мяча и совершил 1 фол.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили дебют Александра в составе амстердамцев в 6,1 и 7 баллов соответственно.

Узнать исход и счёт матча Аякс - АЗ можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александ Зинченко

Статьи по теме

Чьи оценки выше? Как сыграли Зинченко и Миколенко в матче Ноттингем - Эвертон Чьи оценки выше? Как сыграли Зинченко и Миколенко в матче Ноттингем - Эвертон
Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах
Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца
Зинченко - о матче с Исландией: Вижу только позитив на ближайшее будущее Зинченко - о матче с Исландией: Вижу только позитив на ближайшее будущее

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK