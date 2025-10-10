iSport.ua
Зинченко - о матче с Исландией: Вижу только позитив на ближайшее будущее

Поделился ожиданиями от важного матча.
Вчера, 12:19       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Матч сборной Украины против сборной Исландии в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 пройдёт 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко, который не сможет принять участие в игре из-за травмы, поделился своими ожиданиями от матча:

"Если говорить о сборной, то даже в такие тяжёлые времена для нас всех, говоря о результатах команды, я всё равно вижу только позитив на ближайшее будущее. У этой команды есть всё, чтобы достигать результатов. Поэтому будем работать усерднее и постараемся как можно больше радовать наших болельщиков".

Также игрок Ноттингем Форест сделал прогноз на игру:

"Я очень надеюсь на положительный результат, потому что все мы хотим поехать на чемпионат мира. Завтра будет очень важная игра, и не только завтра — следующая тоже. Поэтому — только позитивный настрой".

