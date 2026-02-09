Лень стал одним из героев игры против Гранады

Реализовал 4 из 5 бросков и помог добыть уверенную победу.

Накануне прошел матч баскетбольной команды Реала против Гранады в рамках чемпионата Испании.

В разгроме команды из города Гранада со счетом 94-79 поучаствовал Алексей Лень.

Центровой за игру набрал 12 очков за 24 минуты на паркете, украинскому баскетболисту удалось реализовать 4 из 5 бросков с игры, сделать 4 подбора, отдать 2 передачи, совершить 1 перехват, поставить 2 блок-шота, допустить 4 потери и один раз сфолить.

Реал продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании по баскетболу.

