Лень стал одним из героев игры против Гранады

Реализовал 4 из 5 бросков и помог добыть уверенную победу.
Сегодня, 07:43       Автор: Валентина Чорноштан
Алексей Лень / Getty Images
Накануне прошел матч баскетбольной команды Реала против Гранады в рамках чемпионата Испании.

В разгроме команды из города Гранада со счетом 94-79 поучаствовал Алексей Лень.

Центровой за игру набрал 12 очков за 24 минуты на паркете, украинскому баскетболисту удалось реализовать 4 из 5 бросков с игры, сделать 4 подбора, отдать 2 передачи, совершить 1 перехват, поставить 2 блок-шота, допустить 4 потери и один раз сфолить.

Реал продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании по баскетболу.

Ранее появилась информация о том, что звездный форвард Милуоки присоединился к группе владельцев футбольного клуба Челси.

