Лень стал вторым снайпером в победе Реала

Мадридский Реал одержал победу в чемпионате Испании. Украинец Алексей Лень появился в старте гранда и помог одолеть сопротивление Сарагосы (99:78).

Центровой провел на паркете 21 минуту. За это время Лень набрал 15 очков, сделал 6 подборов и оформил 1 ассист. По результативности он уступил только форварду Габриэле Прочиде (18 пунктов).

Украинский баскетболист реализовал 6 бросков с игры (8 попыток). Все они были двухочковыми. Лень также реализовал половину штрафных бросков (три из шести). Кроме того, центровой оформил 1 перехват.

Напомним, ранее Артем Пустовой провел самый результативный матч в нынешнем сезоне.

