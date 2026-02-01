iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лень стал вторым снайпером в победе Реала

"Сливочные" дома переиграли Сарагосу.
Сегодня, 21:53       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Мадридский Реал одержал победу в чемпионате Испании. Украинец Алексей Лень появился в старте гранда и помог одолеть сопротивление Сарагосы (99:78).

Центровой провел на паркете 21 минуту. За это время Лень набрал 15 очков, сделал 6 подборов и оформил 1 ассист. По результативности он уступил только форварду Габриэле Прочиде (18 пунктов).

Украинский баскетболист реализовал 6 бросков с игры (8 попыток). Все они были двухочковыми. Лень также реализовал половину штрафных бросков (три из шести). Кроме того, центровой оформил 1 перехват.

Напомним, ранее Артем Пустовой провел самый результативный матч в нынешнем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сарагоса Реал Мадрид Алексей Лень

Статьи по теме

Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано
Реал намерен устроить большую перестройку грядущим летом Реал намерен устроить большую перестройку грядущим летом
Французский защитник Реала вернулся из лазарета Французский защитник Реала вернулся из лазарета
Рауль Асенсио заинтересовал команду из Серии А Рауль Асенсио заинтересовал команду из Серии А

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа23:44
Ювентус разобрался с Пармой
Киберспорт23:35
NaVi уступили Team Spirit на IEM Krakow
Формула 122:47
Нечемпионский болид Сенны уйдет с молотка
Игровые22:16
Сборная Дании выиграла гандбольный чемпионат Европы
Украина21:53
Лень стал вторым снайпером в победе Реала
Теннис21:34
Australian Open-2026 (WTA): Рыбакина завоевала трофей
Украина21:15
Суперлига: Кривбасс победил Ровно, Киев-Баскет дожал Нико-Баскет, два поединка не состоялись
Европа20:57
Интер уверенно обыграл Кремонезе
Европа20:30
Манчестер Сити потерял победу над Тоттенхэмом
Европа19:57
Зинченко официально сменил клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK