Пустовой провел самый результативный матч сезона

Ветеран не спас команду от поражения.

Андорра уступила Манресе (84:91) в элитном дивизионе чемпионата Испании. Центровой Артем Пустовой провел на паркете почти 20 минут.

За отведенное время украинец набрал 18 очков, сделал 2 подбора и отдал 3 передачи. Пустовой реализовал 8 из девяти бросков с игры (все – двухочковые). Также он реализовал 2 штрафных броска (4 попытки).

Андорра Пустового остается над зоной вылета Лиги Эндеса. Рекорд команды опытного центрового – 4 победы, 13 поражений.

К слову, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Майами.

