Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом высшего испанского дивизиона
Защитник сборной Украины Александр Ковляр стал игроком испанского Обрадойро, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.
Условия соглашения 21-летнего баскетболиста с испанским коллективом не сообщаются.
O Monbus Obradoiro incorpora a Oleksandr Kovliar— OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) November 17, 2023
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Cele♥️bration pic.twitter.com/FVm1jIE9rp
Отметим, что Ковляр стал одноклубником Артема Пустового, который вернулся в Обрадойро минувшим летом.
Стоит также напомнить, что в апреле этого года Александр Ковляр выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2023. Но, к сожалению, он остался незадрафтованным.
Будучи воспитанником Химика, Ковляр перебрался в Эстонию зимой 2022 года, подписав контракт с Тарту.
Затем летом того же года он перешел в Калев, вместе с которым украинец выиграл Кубок Эстонии, стал полуфиналистом Кубка Европы ФИБА, участником Финала четырех Латвийско-эстонской лиги, чемпионом Эстонии и MVP финалу чемпионата Эстонии.
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