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Баскетбол

Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом высшего испанского дивизиона

Не сумев попасть в НБА, Александр Ковляр принял решение продолжить свою карьеру в Европе.
Сегодня, 19:38
Александр Ковляр / Getty Images
Александр Ковляр / Getty Images

Защитник сборной Украины Александр Ковляр стал игроком испанского Обрадойро, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Условия соглашения 21-летнего баскетболиста с испанским коллективом не сообщаются. 

https://www.obradoirocab.com/
https://www.obradoirocab.com/

Отметим, что Ковляр стал одноклубником Артема Пустового, который вернулся в Обрадойро минувшим летом.

Стоит также напомнить, что в апреле этого года Александр Ковляр выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2023. Но, к сожалению, он остался незадрафтованным.

Будучи воспитанником Химика, Ковляр перебрался в Эстонию зимой 2022 года, подписав контракт с Тарту.

Затем летом того же года он перешел в Калев, вместе с которым украинец выиграл Кубок Эстонии, стал полуфиналистом Кубка Европы ФИБА, участником Финала четырех Латвийско-эстонской лиги, чемпионом Эстонии и MVP финалу чемпионата Эстонии.

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