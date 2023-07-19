Центровой сборной Украины сменил один испанский клуб на другой

Украинский баскетболист вернулся в команду, в которой провел три года своей карьеры.

Центровой национальной сборной Украины Артем Пустовой сменил клубную прописку.

По информации официального сайта ФБУ, 31-летний украинец перебрался в испанский Обрадойро. Сообщается, что стороны заключили двухлетний контракт.

Этот клуб не новый для Пустового, так как он уже защищал его цвета в период с 2015 по 2018 год.

https://www.obradoirocab.com/

Отметим, что в прошлом сезоне Пустовой выступал за испанскую Мурсию. Он набирал в среднем 7.7 очка, 4.7 подбора и 1.2 блок-шота за 18 минут на паркете в чемпионате Испании.

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Артем также сыграл в 16 матчах Лиги чемпионов, набирая в среднем 10.8 очка, 3.8 подбора и 1.1 блок-шота.

Напомним, что Артем Пустовой сейчас находится в расположении сборной Украины, которая вскоре проведет четыре контрольных поединка в рамках подготовки к преквалификации Олимпиады.

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