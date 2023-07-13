Михайлюк получил два предложения от клубов Евролиги
Украинец уже определился со своим будущим.
Защитник Шарлотт Святослав Михайлюк получил предложения от двух команд Евролиги. Об этом сообщает инсайдер Маттео Андреани.
В свою очередь журналист Стефанос Татциос утверждает, что предметный интерес к игроку проявляет Олимпиакос.
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Сам 26-летний украинский баскетболист определился со своим будущим - он планирует остаться в НБА.
Минувший сезон Михайлюк завершил с показателями 10,6 очка, 2,4 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
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