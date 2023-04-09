Михайлюк завершил сезон матчем с ужасной реализацией

Святослав все же смог набрать достаточно много очков.

В Национальной баскетбольной ассоциации 9 апреля проходят финальные матчи сезона.

Шарлотт Хорнетс в последнем поединке обыграли Кливленд Кавальерс со счетом 106:95.

Украинский свингмен Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и за 35 минут на паркете успел набрать 16 баллов.

Читай также: Михайлюк стал самым результативным игроком Шарлотт в матче с Хьюстоном

Стоит отметить, что реализация украинца была слабой - всего 2 из 10 трехочковых и 6 из 18 с игры в целом.

Также Михайлюк совершил 7 подборов, 6 ассистов и 2 перехвата.

Всего по сезону у Михайлюка за 31 матч (13 за Нью-Йорк и 18 за Шарлотт) 6,6 очка в среднем с реализацией 45,8% с игры и 44,9% с дистанции. Также у Сви 1,5 подбора и 1,5 ассиста за матч.