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Баскетбол

Михайлюк завершил сезон матчем с ужасной реализацией

Святослав все же смог набрать достаточно много очков.
Вчера, 22:31
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В Национальной баскетбольной ассоциации 9 апреля проходят финальные матчи сезона.

Шарлотт Хорнетс в последнем поединке обыграли Кливленд Кавальерс со счетом 106:95.

Украинский свингмен Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и за 35 минут на паркете успел набрать 16 баллов.

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Стоит отметить, что реализация украинца была слабой - всего 2 из 10 трехочковых и 6 из 18 с игры в целом. 

Также Михайлюк совершил 7 подборов, 6 ассистов и 2 перехвата. 

Всего по сезону у Михайлюка за 31 матч (13 за Нью-Йорк и 18 за Шарлотт) 6,6 очка в среднем с реализацией 45,8% с игры и 44,9% с дистанции. Также у Сви 1,5 подбора и 1,5 ассиста за матч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Святослав Михайлюк

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