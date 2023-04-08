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Баскетбол

Михайлюк стал самым результативным игроком Шарлотт в матче с Хьюстоном

Украинец набрал 25 очков, но не помог Хорнетс избежать поражения.
Сегодня, 07:35
Святослав Михайлюк / twitter.com/hornets
Святослав Михайлюк / twitter.com/hornets

В пятницу, 7 апреля, Шарлотт в рамках регулярного чемпионата НБА встречался с Хьюстоном.

Хорнетс уступили Рокетс со счетом 109:112, а самым результативным игроком в составе проигравшей команды стал украинец Святослав Михайлюк.

Украинский баскетболист вышел на паркет в стартовой пятерке и в сумме отыграл 31 минуту и семь секунд.

За это время Михайлюк сумел набрать 25 очков, лишь немного не дотянув, чтобы побить свой недавно установленный рекорд.

Статистика Святослава Михайлюка в матче Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс

  • Очки: 25
  • Ассисты: 5
  • Подборы: 5
  • Перехваты: 1
  • Броски с игры: 21 (8 попаданий)
  • Трехочковые броски: 14 (5 попаданий)
  • Минут сыграно: 31:07

Шарлотт – Хьюстон 109:112 (26:25, 23:30, 24:30, 36:27)

Шарлотт: Михайлюк (25 + 5 потерь), Маледон (22 + 8 передач + 5 перехватов), Макгауэнс (16), Уильямс (12 + 13 подборов), Тор (10) – старт; Джонс (10), Букнайт (6), Ричардс (6 + 7 подборов), Снид (2), Симмонс (0).

Хьюстон: Грин (26 + 6 передач), Портер (26), Шенгюн (14 + 21 подбор), Мартин (14), Смит (13) – старт; Исон (7 + 7 подборов), Кристофер (6), Марьянович (4), Гаруба (2).

Отметим, что со всеми результатами дня в НБА можно ознакомиться на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс Святослав Михайлюк Шарлотт Хорнетс

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