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Баскетбол

Михайлюк установил рекорд карьеры по очкам

Игрок Шарлотт Хорнетс отменно пользуется шансом реанимировать себя в NBA
Вчера, 22:43
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В рамках регулярного чемпионата NBA Шарлотт Хорнетс Святослава Михайлюка встретились с Торонто Рапторс.

"Шершни" не смогли переиграть "рапторов" и матч завершился со счетом 108:128.

Однако, для украинского фаната нашелся повод для радости, ведь сам Михайлюк провел потрясающий поединок.

Наш баскетболист забросил 26 очков, отдал 4 ассиста и сделал 5 подборов. Показатель набранных очков стал лучшим в карьере Михайлюка.

Статистика Святослава Михайлюка в матче Шарлотт Хорнетс - Торонто Рапторс

  • Очки: 26
  • Ассисты: 4
  • Подборы: 5
  • Броски с игры: 17 (10 попаданий)
  • Трехочковые броски: 9 (5 попаданий)
  • Минут сыграно: 33 

Напомним, ранее в НБА приняли ряд новых правил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Святослав Михайлюк Шарлотт Хорнетс

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