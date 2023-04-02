Михайлюк установил рекорд карьеры по очкам

Игрок Шарлотт Хорнетс отменно пользуется шансом реанимировать себя в NBA

В рамках регулярного чемпионата NBA Шарлотт Хорнетс Святослава Михайлюка встретились с Торонто Рапторс.

"Шершни" не смогли переиграть "рапторов" и матч завершился со счетом 108:128.

Однако, для украинского фаната нашелся повод для радости, ведь сам Михайлюк провел потрясающий поединок.

Наш баскетболист забросил 26 очков, отдал 4 ассиста и сделал 5 подборов. Показатель набранных очков стал лучшим в карьере Михайлюка.

Статистика Святослава Михайлюка в матче Шарлотт Хорнетс - Торонто Рапторс

Очки: 26

Ассисты: 4

Подборы: 5

Броски с игры: 17 (10 попаданий)

Трехочковые броски: 9 (5 попаданий)

Минут сыграно: 33

Напомним, ранее в НБА приняли ряд новых правил.