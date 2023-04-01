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Баскетбол

Новые контракты и новые правила: НБА заключила новый договор с профсоюзом игроков

В НБА будет действовать новые договоренности со следующего сезона.
Сегодня, 11:45
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги (NBPA) заключили новый коллективный договор.

Как сообщает ESPN, новый договор начнет действовать со следующего сезона на протяжении семь лет.

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По итогу соглашения стороны пришли к нескольким договоренностям:

  • чтобы претендовать на награды по итогам сезона баскетболистам нужно провести как минимум 65 матчей в сезоне;
  • добавили дополнительный предел в потолке зарплат, превышение которого лишает команду возможности использовать исключение среднего уровня;
  • подняли процент увеличения супермаксимального продления со 120% до 140%;
  • команды могут подписывать трех игроков на двусторонний контракт вместо двух;

Отмечается, что в сезоне‑2023/24 планируется провести дополнительный турнир с матчами плей‑офф и Финалом четырех. Каждый поединок этого турнира будет учитываться в турнирной таблице регулярного сезона.

Напомним, на ISPORT доступны результаты и обзоры соревновательного дня НБА.


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