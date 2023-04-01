Новые контракты и новые правила: НБА заключила новый договор с профсоюзом игроков
В НБА будет действовать новые договоренности со следующего сезона.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги (NBPA) заключили новый коллективный договор.
Как сообщает ESPN, новый договор начнет действовать со следующего сезона на протяжении семь лет.
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По итогу соглашения стороны пришли к нескольким договоренностям:
- чтобы претендовать на награды по итогам сезона баскетболистам нужно провести как минимум 65 матчей в сезоне;
- добавили дополнительный предел в потолке зарплат, превышение которого лишает команду возможности использовать исключение среднего уровня;
- подняли процент увеличения супермаксимального продления со 120% до 140%;
- команды могут подписывать трех игроков на двусторонний контракт вместо двух;
Отмечается, что в сезоне‑2023/24 планируется провести дополнительный турнир с матчами плей‑офф и Финалом четырех. Каждый поединок этого турнира будет учитываться в турнирной таблице регулярного сезона.
Напомним, на ISPORT доступны результаты и обзоры соревновательного дня НБА.