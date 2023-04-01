НБА: Лейкерс обыграли Миннесоту, Лень помог Сакраменто победить Портленд
В пятницу, 31 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 13 матчей.
Орландо обыграл Вашингтон, Торонто уступил Филадельфии, Бруклин оказался сильнее Аталанты, Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком проиграл Чикаго, Голден Стэйт одолел Сан-Антонио, а Сакраменто с украинцем Алексеем Ленем победил Портленд.
Результаты матчей НБА за 31 марта
Индиана - Оклахома-Сити 121:117 (36:32, 29:29, 25:33, 31:23)
Индиана: Нембард (18 + 6 передач), Матурин (15), Нвора (13 + 6 передач), Смит (12 + 15 подборов), Несмит (9) - старт; Макконнелл (21 + 9 подборов + 8 передач), Джексон (13), Хилд (13), Бриссетт (7).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39 + 9 подборов), Гидди (21 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (14 + 6 передач), Дорт (12 + 10 подборов), Джейлин Уильямс (0) - старт; Виггинс (12), Уотерс (8), Джо (7), Покушевски (2), Дженг (2).
Филадельфия - Торонто 117:110 (31:30, 46:27, 22:29, 18:24)
Филадельфия: Эмбиид (25 + 12 подборов + 5 потерь), Харден (23 + 11 передач + 6 потерь), Макси (13 + 6 передач), Мелтон (13), Такер (9) - старт; Рид (11), Хауз (8), Макдэниелс (7), Ньянг (5), Милтон (3).
Торонто: Барнс (29 + 9 подборов + 8 передач), Ванвлит (19 + 6 передач + 6 потерь), Ануноби (17), Сиакам (14 + 7 передач), Пелтль (14 + 10 подборов) - старт; Буше (9), Колоко (4), Ачиува (4), Даутин (0).
Вашингтон - Орландо 109:116 (32:24, 31:36, 33:25, 13:31)
Вашингтон: Кисперт (27), Райт (21 + 9 подборов), Геффорд (18 + 13 подборов), Авдия (6), Моррис (4) - старт; Нанн (12), Дэвис (10), Гудвин (7), Кукс (2), Гилл (2), Гибсон (0).
Орландо: Банкеро (30 + 12 подборов + 6 передач), Фульц (25), Ф. Вагнер (20), Картер (11 + 7 подборов), Г. Харрис (0) - старт; Энтони (16 + 7 подборов), Саггс (8), М. Вагнер (4), Битадзе (2), Хьюстан (0).
Бостон - Юта 122:114 (27:29, 30:22, 36:27, 29:36)
Бостон: Тейтум (39 + 11 подборов), Уайт (17), Смарт (14), Браун (12), Гриффин (6 + 12 подборов) - старт; Брогдон (19 + 7 передач), Г. Уильямс (13), Хаузер (2), Корнет (0), Мускала (0).
Юта: Хортон-Такер (28 + 8 подборов + 7 передач), Кесслер (20 + 10 подборов), Агбаджи (12 + 7 подборов), Фонтеккьо (12), Олиник (8 + 8 подборов) - старт; Данн (16), Джузенг (6), Тоскано-Андерсон (5), Шаманич (4), Джонс (3).
Кливленд - Нью-Йорк 116:130 (47:42, 25:37, 30:26, 14:25)
Кливленд: Митчелл (42), Гарленд (20 + 9 передач), Леверт (15 + 7 передач), Э. Мобли (14 + 7 подборов), Стивенс (2 + 7 подборов) - старт; Осман (14), Уэйд (5), Рубио (2), Р. Лопес (2), Нето (0).
Нью-Йорк: Брансон (48 + 9 передач), Граймс (14), Барретт (14 + 7 подборов), Топпин (12), Робинсон (10 + 14 подборов) - старт; Квикли (14), Харт (11 + 7 подборов), Хартенштайн (5 + 8 подборов), Макбрайд (2).
Бруклин - Атланта 124:107 (25:33, 34:22, 42:24, 23:28)
Бруклин: Бриджес (42), Финни-Смит (19 + 8 подборов), К. Джонсон (16), Клэкстон (14 + 12 подборов), Динуидди (9 + 12 передач) - старт; Харрис (11), Сет Карри (8), О'Нил (5 + 6 передач), Шарп (0), Томас (0), Браун (0), Самнер (0), Ватанабе (0).
Атланта: Мюррэй (21), Бей (16 + 7 подборов), Янг (10 + 6 передач), Капела (6), Коллинз (5) – старт; Богданович (12), Оконгву (12), Гриффин (11), Джонсон (6 + 8 подборов), А. Холидэй (4), Фернанду (2), Крейчи (2), Мэтьюз (0), Форрест (0).
Мемфис – Клипперс 108:94 (21:34, 34:17, 31:21, 22:22)
Мемфис: Бэйн (22 + 9 передач), Тиллман (14 + 8 подборов), Брукс (12), Морэнт (10), Джарен Джексон (9 + 8 подборов) – старт; Кеннард (17), Альдама (13 + 8 подборов), Джонс (7 + 6 передач), Родди (4 + 7 подборов).
Клипперс: Зубац (15 + 15 подборов), Гордон (13), Ленард (12), Уэстбрук (4 + 11 передач + 5 потерь), Батюм (0) – старт; Пауэлл (16), Хайлэнд (10), Коффи (8), Мун (5), Мэнн (5), Пламли (4), Ковингтон (2), Диабате (0).
Миннесота – Лейкерс 111:123 (29:27, 36:28, 18:35, 28:33)
Миннесота: Конли (25 + 7 передач), Таунс (23 + 8 подборов), Макдэниэлс (15 + 5 потерь), Гобер (14 + 11 подборов), Эдвардс (11) – старт; Андерсон (17 + 6 передач), Принс (6), Маклафлин (0), Александер-Уокер (0).
Лейкерс: Дэвис (38 + 17 подборов), Джеймс (18 + 10 подборов + 6 передач), Ривз (15), Расселл (12 + 10 передач), Вандербилт (12) – старт; Шредер (11 + 6 передач), Бизли (9), Хатимура (4), Гэбриэл (4), Браун (0).
Хьюстон – Детройт 121:115 (31:28, 27:33, 33:31, 30:23)
Хьюстон: Портер (33), Грин (32), Шенгюн (15 + 13 подборов + 7 передач), Мартин (15), Смит (13 + 11 подборов) – старт; Исон (5 + 10 подборов), Кристофер (4), Марьянович (2), Никс (2), Гаруба (0).
Детройт: Бэгли (21), Айви (18 + 9 передач), Ливерс (12), Хэйс (10 + 6 передач), Уайзмен (8) – старт; Джозеф (17), Дюрен (11 + 10 подборов), Оморуйи (11), Роден (7), Хэмптон (0).
Голден Стэйт – Сан-Антонио 130:115 (23:26, 31:25, 33:37, 43:27)
Голден Стэйт: Карри (33), Томпсон (31), Куминга (17 + 8 подборов), Др. Грин (4 + 11 передач + 6 потерь), Дивинченцо (1) – старт; Пул (27 + 6 передач), Пэйтон II (7 + 8 подборов), Луни (6 + 9 подборов), Муди (2), Лэмб (2), Киньонес (0), Болдуин (0).
Сан-Антонио: К. Джонсон (22), Брэнэм (19 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (14 + 7 подборов), Мамукелашвили (13 + 11 подборов), Джонс (10 + 6 передач) – старт; Дженг (14 + 10 подборов), Шэмпени (8), Уэсли (7), Грэм (6), Барлоу (2).
Портленд – Сакраменто 114:138 (27:36, 32:35, 30:33, 25:34)
Портленд: Шарп (27 + 6 потерь), Юбэнкс (18 + 10 подборов), Мэйс (14 + 6 передач), Уотфорд (8), Тайбулл (8) – старт; Уокер (14), Нокс (9), Литтл (7), Харрисон (6), Батлер (3).
Сакраменто: Фокс (20 + 8 подборов + 11 передач), Мюррэй (20), Сабонис (20 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Хертер (14), Барнс (11) – старт; Монк (20), Эдвардс (10), Дэвис (8), Лайлс (7 + 8 подборов), Лень (4), Митчелл (4), Дозьер (0), Холмс (0), Мету (0).
Финикс – Денвер 100:93 (32:20, 28:20, 24:34, 16:19)
Финикс: Дюрэнт (30), Букер (27 + 6 передач), Окоги (14), Эйтон (8 + 10 подборов), Пол (5 + 13 передач + 5 потерь) – старт; Бийомбо (9 + 7 подборов), Уоррен (4), Крэйг (3), Пэйн (0), Росс (0).
Денвер: Гордон (26 + 8 подборов + 6 передач), Б. Браун (16), Джексон (13), К. Браун (11), Джордан (5 + 12 подборов) – старт; Ннаджи (9), Чанчар (6), Уотсон (5 + 7 подборов), Смит (2).