Михайлюк стал одним из лучших в составе Шарлотт в проигранном матче с Чикаго

Украинский баскетболист попал в список звезд своей команды.

В ночь с пятницы на субботу состоялись очередные матча НБА, в котором Шарлотт дома играл с Чикаго.

В составе гостей хорошею игру показал украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

Михайлюк провел на паркете 33 минут и 54 секунды, за которые набрал 16 очков, совершил две подбора и пять передач. Также украинец допустил один фол, две потери и поставил один блок-шот.

По итогу поединка Святослав стал вторым в списке лучших в составе своей команды. Несмотря на игру украинца, Шарлотт проиграл - 91:121.

Шарлотт: Михайлюк (16), Маледон (9 + 9 передач), Вашингтон (8), Макгауэнс (8), Уильямс (6 + 8 подборов) – старт; Букнайт (22), Тор (10), Ричардс (5), Снид (4), Джонс (3), Симмонс (0).

Чикаго: Лавин (23), Дерозан (23), Вучевич (21 + 8 подборов), Карузо (10), Беверли (4) – старт; Уильямс (15), Уайт (11 + 7 передач), Драммонд (6 + 11 подборов), Терри (3), Тэйлор (3), Досунму (2), К. Джонс (0), Симонович (0).

Ранее сообщалось, что Михайлюк показал лучший результат сезона в победном матче с Оклахомой.